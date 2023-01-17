В Махачкале пройдет награждение победителей и призеров республиканского конкурса «Лучший мёд Дагестана – 2022»

19 января в 11 часов 00 минут в конференц-зале ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» (Гагарина, 120) состоится мероприятие, посвященное награждению победителей и призеров прошедшего республиканского конкурса «Лучший мёд Дагестана – 2022».

Конкурс проводился с целью поддержания и развития производителей мёда в республике, а также для формирования информационного поля о видах и качестве производимого в России мёда, его свойствах и стимулирования производства лучших сортов мёда, популяризации профессии пчеловода и пользы меда.

В конкурсе было представлено 34 образца меда по 6 номинациям от лучших пчеловодов Дагестана.

Организаторами конкурса выступили Дагестанское Отделение Общероссийской общественной организации «Союз пчеловодов России», Дагестанский государственный аграрный универстиет и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан».