В Махачкале пройдет мультиформатный спортивно-молодежный фестиваль

Мультиформатный спортивно-молодежный фестиваль Deneb SummerFest стартует сегодня, 26 августа, на центральной площади города. Его организует компания «Денеб» при поддержке администрации города.

В программе трехдневного фестиваля чемпионаты по стритболу, уличному футболу, армрестлингу и другим альтернативным играм, фуд-зона, игры, конкурсы, мастер-классы, творческие площадки.

Организаторы обещают учесть интересы жителей и гостей города всех возрастов.

‌Фестиваль будет приурочен к 165-летию со дня придания статуса города Махачкале и 25-летию компании «Денеб».