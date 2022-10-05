В Махачкале пройдет международный благотворительный форум «Солнечный берег. НКО. Перезагрузка»

С 7 по 10 октября в Махачкале пройдет VI международный благотворительный форум «Солнечный берег. НКО. Перезагрузка». Форум организован благотворительным фондом «Чистое Сердце».

Более 70 некоммерческих организаций со всего СКФО и других регионов РФ, а также из ближнего зарубежья примут участие в форуме.

Программа включает обучающие тренинги, презентации проектов в сфере благотворительности и мастер-классы приглашенных российских экспертов. Среди гостей – основатель консалтинговой компании «Group 36» Дмитрий Дикман, почетный профессор МШПФ Александр Сёмин, преподаватель бизнес-школ RMA, ШНМ Владислав Титов, директор социального проекта «Яндекса» «Помощь рядом» Илья Шаров.