В Махачкале пройдет масштабное федеральное мероприятие «Игры разума»

С 25 по 27 ноября 2022 г. в Махачкале на базе НОК «Журавли» состоится масштабное федеральное мероприятие «Игры разума», которое объединит творческую молодёжь из студенческих СМИ со всей страны.

В рамках мероприятия студенты будут соревноваться в создании контента по тематическим направлениям, затрагивающим вопросы сохранения и защиты исторической правды. «Игры разума» — это мультиформатный трехдневный марафон для представителей студенческих СМИ, в котором примут участие не менее 200 студентов из всех субъектов Российской Федерации.

В 2021 г. первые «Игры разума» прошли в г. Севастополь на базе СевГУ и показали высокую заинтересованность среди студенческой молодежи. По итогам мероприятия студентами были созданы цифровые проекты о науке в рамках Года науки и технологии (свыше 1 000 000 лайков).

В 2022 г. мероприятие состоится на базе Дагестанского Государственного университета. Цель «Игр разума» 2022 – популяризация, сохранение и защита исторической правды среди студенческой молодежи, в том числе важность Каспийского региона. Программа разрабатывается при методической поддержке Российского исторического общества.

В рамках мероприятия предусмотрен образовательный блок (лекции и мастер классы от экспертов), культурный и рекреационный блок, два круглых стола по теме: развития Каспийского региона и защита исторической правды (не менее 30 экспертов в очном формате и не менее 150 онлайн).

Тематические направления работы:

XIIX век: Период правления Петра I (Каспий, наука и образование).

XIX век: «Золотой век» (Литература, искусство). XX век: ВОВ (Персидский коридор, Сталинградская битва, военная журналистика), Советский Союз (Космос, олимпиада).

Из XXI в XXII век (наука и технологии в современной России и будущее развитие).

Начало мероприятия 25 ноября в 12ч.30 мин.

Адрес: Караман-2, НОК «Журавли».