В Махачкале пройдет Круглый стол «Общественно-политические и философские аспекты исторического единства народов Дагестана в книге Р.М. Магомедова «Вековые ценности Дагестана»

15 декабря в 10:00 в конференц-зале Юридического института пройдет Круглый стол «Общественно-политические и философские аспекты исторического единства народов Дагестана в книге Р.М. Магомедова «Вековые ценности Дагестана».

В программе Круглого стола:

— интервью автора книги о традициях, обычаях, нравах, горском этикете, особенностях народной культуры, наследуемых нынешним и последующими поколениями;

— обсуждение основ политического устройства многонационального Дагестана на примере деятельности Госсовета Республики Дагестан;

— рассмотрение вопроса гражданских и этнических аспектов идентичности дагестанцев.

Организаторами выступает ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Совет старейшин при Главе РД, Конгресс интеллигенции РД.