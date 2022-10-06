В Махачкале пройдет конференция «Школа по заболеваниям печени»

6 октября на базе Республиканского перинатального центра по адресу ул. Ахмеда Магомедова, 2 пройдет конференция «Школа по заболеваниям печени». Мероприятие организовано при поддержке Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

В ходе конференции будут рассматриваться актуальные вопросы по улучшению ранней диагностики и усовершенствования тактики лечения наследственных болезней обмена веществ (НБО), ассоциированных с гипераммониемией, а также обсуждаться возможности по сокращению уровня смертности и инвалидизации у детей с заболеваниями из данной группы.

Основные цели и задачи конференции: повысить профессиональные знания врачей неонатологов, педиатров, анестезиологов-реаниматологов, неврологов в вопросах диагностики и современных методов профилактики и лечения как наиболее распространенных нозологий, так и нестандартных клинических ситуациях в перинатологии и акушерстве. Важно обучить специалистов и передать им практический опыт. Выступления докладчиков будут содержать разборы клинических случаев, дискуссии, комментарии современных клинических протоколов.