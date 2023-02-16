В Махачкале пройдет конференция, посвященная Международному дню родного языка

17 февраля, в 15:00, в конференц-зале Министерства по национальной политике и делам религий РД состоится конференция с презентацией книг, посвященная Международному дню родного языка.

Организатором мероприятия выступает Министерство по национальной политике и делам религий РД совместно с Центром изучения родных языков ДГУ.

Участники встречи обсудят актуальные вопросы сохранения, развития и государственной поддержки языков народов Республики Дагестан, а также рассмотрят роль общественных инициатив и языковых активистов по сбережению языкового многообразия в контексте общедагестанского языкового пространства.

В конференции примут участие представители органов государственной власти, научного и образовательного сообщества и другие.