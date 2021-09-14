В Махачкале пройдет III Международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития»

23-24 сентября в Махачкале состоится III Международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития». Мероприятие пройдет на площадке Исторического парка «Россия – моя история». Форум снова выступит дискуссионной площадкой по обмену опытом, где будут представлены кейсы и методики в архитектуре, урбанистике и в городском планировании.

Урбанистический форум – это ежегодное событие, посвященное вопросам комплексного развития территорий и современного проектирования комфортной городской среды. В программе мероприятия сделан акцент на реальные российские и зарубежные практики изменения городской среды.

Организаторами форума выступают Правительство Республики Дагестан и Комитет по архитектуре и градостроительству РД. Интеллектуальные партнёры – Российско-французская школа сохранения и ревалоризации наследия «РЕ-Школа» и Высшая школа урбанистики имени А.А.Высоковского.

В первый день Форума состоится пленарная сессия: «От результатов — к новым вызовам и целям развития. На что делать ставку?», в рамках которой участники обсудят анализ результатов работы и новые задачи, актуальные для региона. А также состоятся дискуссии о новых подходах к комплексному развитию территорий, в ходе которой эксперты обменяются мнениями относительно современных инструментов по развитию застроенных территорий и освоению новых.

Во второй день форума пройдут практическая сессия: «Модели и институты агломерационного развития как основа сбалансированного развития территорий», а также кейс-сессия «Территория детства: школы, детские сады и площадки как конструкторы счастья», где будут разобраны задачи социокультурного, образовательного характера, которые могут решить школа или вуз при помощи архитектуры.

К участию на форуме приглашены Глава Республики Дагестан Сергей Меликов, государственный секретарь РД Хизри Абакаров, министр строительства РД Артур Сулейманов, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир Гусейнов, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, председатель Дагестанской организации Союза архитекторов Российской Федерации Увайс Камалов, архитекторы и другие.