В Махачкале пройдет форум «Дополнительное образование детей в условиях новой реальности: тренды, форматы, методики»

Форум состоится в Дагестане 24 ноября в 10.00 ч. Мероприятие пройдёт в рамках празднования Года образования на площадке Республиканского центра образования. Участие в нём примут делегации из Карачаево-Черкесской Республики и Северной Осетии-Алании.

На форуме планируется обсуждение практических вопросов реализации Концепции развития дополнительного образования детей, определение новых направлений и перспектив дополнительного образования и обмен опытом между субъектами России и муниципальными образованиями республики.

Организаторами форума выступают Министерство образования и науки Дагестана, Ассоциация педагогов республики, Республиканский центр образования и Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов детей и молодежи Альтаир.