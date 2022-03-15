В Махачкале пройдет акция «Zа сильную Россию»

15 марта в столице Дагестана в 11:00 пройдет акция — патриотический марафон «Zа сильную Россию», посвящённая воссоединению Крыма с Россией, а также в поддержку жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Старт марафона возьмёт свое начало от административного здания Главного управления МЧС России по РД до смотровой площадки на горе Тарки-Тау. В рамках акции участники выстроятся буквой Z в цветах российского триколора.

В мероприятии примут участие руководство Миннаца РД, Герой России, волонтёры Победы, Юнармейцы, учащиеся кадетских корпусов, средних общеобразовательных учреждений и др.

Организатором акции выступает Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан совместно с ДРО ВОД «Волонтёры Победы».