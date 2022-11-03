В Махачкале проходят Абдулбасировские чтения

Они посвящены памяти российского политического деятеля Абдулбасирова Магомедтагира Меджидовича.

Отметим, что инициатором проведения чтений памяти выдающихся личностей Дагестана выступил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Магомедтагир Меджидович Абдулбасиров (1935-2003гг.) занимал должности депутата Госдумы, первого заместителя Председателя Совета Министров республики, заместителя министра сельского хозяйства России и др.

Вспомнить известного дагестанца прибыли вице-премьеры Муслим Телякавов, Ризван Газимагомедов, Нариман Абдулмуталибов, депутат НС РД Асият Алиева, ректор ДГАУ Зайдин Джамбулатов, родные и близкие Абдулбасирова и многие другие.