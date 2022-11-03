Культура

В Махачкале проходят Абдулбасировские чтения

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Они посвящены памяти российского политического деятеля Абдулбасирова Магомедтагира Меджидовича.

Отметим, что инициатором проведения чтений памяти выдающихся личностей Дагестана выступил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Магомедтагир Меджидович Абдулбасиров (1935-2003гг.) занимал должности депутата Госдумы, первого заместителя Председателя Совета Министров республики, заместителя министра сельского хозяйства России и др.

Вспомнить известного дагестанца прибыли вице-премьеры Муслим Телякавов, Ризван Газимагомедов, Нариман Абдулмуталибов, депутат НС РД Асият Алиева, ректор ДГАУ Зайдин Джамбулатов, родные и близкие Абдулбасирова и многие другие.

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