В Махачкале проходит первенство по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

Об этом сообщил на своей странице в телеграм мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов.

«Сегодня мы проводим первенство г. Махачкалы по армейскому рукопашному бою памяти махачкалинца, патриота, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Турнир проводится впервые, но отныне он станет ежегодным.

Соревнования проходят среди юниоров, юношей, старших юношей.

Среди почётных гостей мать Героя России Сапижат Мазаева, заместитель министра спорта Гайдарбек Гайдарбеков, военнослужащие.

Подвиг Нурмагомеда никогда не будет забыт, на его примере будут воспитываться поколения россиян, дагестанцев, махачкалинцев, горцев.

Я верю, что все участники турнира будут чтить память о Нурмагомеде, развиваться и получать знания, достигать спортивных высот, как это делал он.

И любить нашу Родину!

Герои не умирают!

Они живы, пока жива о них память!», — написал градоначальник.