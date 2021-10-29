В Махачкале проходит III Международный урбанистический форум

В Махачкале стартовал III Международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития».

Правительство Дагестана проводит форум совместно с комитетом по архитектуре и градостроительству и при поддержке Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва, Российско-французской школы сохранения и ревалоризации наследия «РЕ-Школа» и Высшей школы урбанистики имени А.А.Высоковского НИУ ВШЭ.

На форуме рассмотрят ключевую тему: современную архитектурно-градостроительную политику.

На пленарном заседании обсудили новые подходы к формированию городских пространств. Обсуждаются инструменты стратегии развития территорий. В рамках работы запланированы практическая сессия: «Модели и институты агломерационного развития как основа сбалансированного развития территорий», где будут изучаться принципы и практики управления агломерациями, а также необходимость формирования взаимосвязанных документов стратегического планирования регионального и

муниципального уровня для управления агломерационным развитием территории.