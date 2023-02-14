В Махачкале продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»

Об этом сообщил мэр города Ризван Газимагомедов на свой странице в телеграм.
«Уважаемые махачкалинцы!
Уже начаты работы по ремонту улиц в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».
Публикую перечень улиц, которые попали в нацпроект в текущем году:
ул. Умаханова, поселок Новый Хушет;
ул. 1-й Джигитский проезд, микрорайон Ипподром;
ул. Даниялова – от ул. Дахадаева до ул. Буйнакского;
ул. 3-я Дачная
ул. Садовая, квартал «Садовод»;
ул. Гагарина, пос. Шамхал;
ул. Алхаматова;
ул. Лезгинцева;
ул. Охотничья, поселок Тарки;
ул. Высотная, поселок Тарки;
ул. Средняя, поселок Тарки;
ул. Межквартальная – от дома №13 до дома №40;
ул. 3-я Рассветная;
ул. Вишневая, микрорайон Сепараторный;
ул. Айвовая, микрорайон Сепараторный;
ул. Алычовая, микрорайон Сепараторный;
ул. Пржевальского, микрорайон Сепараторный;
ул. 3-й Скульптурный тупик;
ул. 4-я Туралинская, микрорайон Турали;
ул. 1-й Приозерный проезд, микрорайон Эльтав», — проинформировал градоначальник.