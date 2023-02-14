В Махачкале продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»

Об этом сообщил мэр города Ризван Газимагомедов на свой странице в телеграм.

«Уважаемые махачкалинцы!

Уже начаты работы по ремонту улиц в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Публикую перечень улиц, которые попали в нацпроект в текущем году:

ул. Умаханова, поселок Новый Хушет;

ул. 1-й Джигитский проезд, микрорайон Ипподром;

ул. Даниялова – от ул. Дахадаева до ул. Буйнакского;

ул. 3-я Дачная

ул. Садовая, квартал «Садовод»;

ул. Гагарина, пос. Шамхал;

ул. Алхаматова;

ул. Лезгинцева;

ул. Охотничья, поселок Тарки;

ул. Высотная, поселок Тарки;

ул. Средняя, поселок Тарки;

ул. Межквартальная – от дома №13 до дома №40;

ул. 3-я Рассветная;

ул. Вишневая, микрорайон Сепараторный;

ул. Айвовая, микрорайон Сепараторный;

ул. Алычовая, микрорайон Сепараторный;

ул. Пржевальского, микрорайон Сепараторный;

ул. 3-й Скульптурный тупик;

ул. 4-я Туралинская, микрорайон Турали;

ул. 1-й Приозерный проезд, микрорайон Эльтав», — проинформировал градоначальник.