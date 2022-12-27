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В Махачкале продолжается капитальный ремонт ливневок

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«В рамках реализации контракта по капитальному ремонту ливневой канализации на сегодняшний день подрядной организацией ООО «Арт-Строй» по улице Лаптиева ведётся работа по капитальному ремонту ливневой канализации от оздоровительного комплекса «Белый медведь» до пр. Петра I. Идёт замена трубы диаметром 1000 мм на 2000 мм для большей пропускной способности.

По данному контракту запланированы работы по капитальному ремонту ливневой канализации по следующим локациям: ул. Лаптиева, ул. Бейбулатова, ул. Азизова и пр. Петра I. Срок окончания работ по данному контракту – 01.09.2023 г.», — сообщил мэр Махачкалы на личной странице в телеграм-канале.

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