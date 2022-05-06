В Махачкале при участии Сергея Меликова состоялся Всероссийский фестиваль «Футбол в школу»

5 мая прошёл региональный финал Всероссийского фестиваля «Футбол в школу». Мероприятие, которое состоялось на базе детско-юношеской спортивной школы, посетил Сергей Меликов.

Глава Республики Дагестан поблагодарил участников товарищеского матча сборной советского, российского и дагестанского футбола за красивую игру, а также отметил, что финалистам дагестанского турнира школьной лиги повезло стоять на одном поле с прославленными футболистами.

Прошедший сезон школьной футбольной лиги в Дагестане объединил почти сто пятьдесят тысяч ребят. В текущем году планируется удвоить данный показатель, охватив пятьсот дагестанских школ.

Данные мероприятия проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола между РФС, Министерством спорта РФ, Республикой Дагестан и Федерацией футбола Республики Дагестан.