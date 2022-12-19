Общество

В Махачкале поздравят детей, находящихся в стационаре на лечении

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21 декабря в Детской республиканской клинической больнице им. Н.М. Кураева  пройдет мероприятие в рамках акции «Новый год в каждый дом». 

Так, волонтеры Дагестанского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Деда мороза спустятся с крыши больницы и поздравят детей, находящихся в стационаре на лечении.

Кроме того, Дед Мороз со Снегурочкой вручат подарки детям в нескольких отделениях.
Добавим, что организаторами выступает региональный волонтерский штаб акции #МыВместе совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке БФ «Чистое сердце».

Подробную информацию можно узнать по номеру 8-928-570-34-66, Абдуллаев Рашид, руководитель регионального волонтерского штаба акции «МыВместе».

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