В Махачкале поздравили с Новым годом детей, находящихся на лечении в больнице

Сегодня, 21 декабря, в Детской республиканской клинической больнице им. Н.М.Кураева прошло праздничное мероприятие в рамках акции «Новый год в каждый дом».

В рамках акции волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши больницы и поздравили детей, находящихся в стационаре на лечение, с наступающим Новым годом. Кроме того, Дед Мороз со Снегурочкой вошли в отделение, где вручили детям подарки. Всего в ходе мероприятия было передано более 80 подарков.

«В таком замечательном формате акция в нашей республике проходит уже во второй раз. Самое ценное, что дает это мероприятие — это эмоции детей, которые видят со своих окон Деда Мороза и искренне удивляются. Мы рады, что смогли организовать для них такую сказку», — поделился руководитель регионального волонтерского штаба акции «МыВместе» Рашид Абдуллаев.

Добавим, что акция была организовано региональный волонтерский штаб акции #МыВместе совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке БФ «Чистое сердце».