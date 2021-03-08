В Махачкале поздравили с 8 Марта

Сегодня в честь Международного женского дня 8 Марта Дагестанское отделение Партии «Единая Россия» совместно с региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» поздравили женщин с праздником.

Мероприятие прошло в Махачкале возле сквера им. Фазу Алиевой и на центральных улицах города. Активисты дарили всем представительницам женского пола цветы и открытки.

«Мы поздравляем всех женщин, девушек и девочек и дарим им цветы в этот весенний праздник. Видя, как на лицах появляется улыбка, понимаешь, что мы не зря сегодня проводим эту акцию», — сказал Руководитель Дагестанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Сергей Никитин.