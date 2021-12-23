В Махачкале поздравили более 200 детей, находящихся на лечении в больницах

В больницах Махачкалы прошла акция «Новый год в каждый дом». В Детской республиканской клинической больнице и в паллиативном отделении Детской городской клинической больницы волонтеры раздали подарки и показали новогоднее представление.

В рамках акции волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Деда Мороза спустились с крыш больниц и поздравили детей, находящихся в стационаре на лечении, с наступающим Новым годом. Дед Мороз со Снегурочкой вошли в отделение, где вручили детям подарки. Всего было передано более 200 подарков.

Конкурс организовал региональный клуб #МыВместе вместе с волонтерами-медиками Дагестанского базового медицинского колледжа им.Р.П.Аскерханова и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Министерства по делам молодежи РД.