В Махачкале появится кампус «Школы 21» – бесплатной школы программирования от Сбера

Такими планами сегодня на совещании с руководителями органов власти поделился руководитель субъекта Сергей Меликов.

Напомним, ранее глава республики посещал школу совместно с президентом Сбера Германом Грефом и сенатором Сулейманом Керимовым.

В «Школе 21» участники проходят курсы мобильной разработки, компьютерной графики, программирования, робототехники, разработки сайтов и операционных систем и других IT-направлений. Школа успешно функционирует в Москве, Казани, Сургуте и нескольких других городах.

«Это востребованный в стране кластер по подготовке высококвалифицированных IT-специалистов. Мы пришли к выводу, что такой объект нужен Дагестану. С учётом того, что у нас много талантливой и креативной молодёжи», – сообщил Сергей Меликов и добавил, что на сегодня уже выбран земельный участок.

Расходы на строительство взял на себя Сулейман Керимов. Глава республики поблагодарил сенатора за вклад в развитие Дагестана.

«Сулейман Абусаидович в очередной раз доказывает, что является патриотом Дагестана, показывает своё желание участвовать в жизни республики, оказывает ей помощь. Он готов вкладываться в развитие региона и давать возможность развиваться нашей молодежи. Сулейман Абусаидович подаёт пример того, как нужно относиться к своему народу. За что и пользуется огромным уважением», – сказал Сергей Меликов.

Оснащением школы, в том числе установкой техники и другого оборудования, займется Сбер.