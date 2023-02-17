В Махачкале построят центр бокса

Глава Дагестана Сергей Меликов и генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко обсудили строительство центра бокса в Махачкале.

По словам Татьяны Кириенко, подобный проект необходим Дагестану, так как многие годы регион воспитывает огромное количество чемпионов.

«Регион заслужил своими потрясающими результатами в боксе новый и современный центр», – сказала секретарь федерации бокса.

Главным условием функционирования зала обозначили бесплатные занятия, массовость и привлечение молодых людей к занятиям спортом.