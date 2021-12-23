В Махачкале построят новую котельную для горячего водоснабжения

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов в среду провел заседание Республиканского штаба. Обсуждали вопросы прохождения осенне-зимнего периода, состояния объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Абдулпатах Амирханов поинтересовался, какая проведена работа по решению проблемы с подачей горячего водоснабжения в 11 многоквартирных домах Махачкалы по адресам: ул.Циолковского, д. 4, 4 «а», 6, 6 «а»; ул.Салаватова, д. 21, 23; ул. Абубакарова, д. 94, 96; ул. Астемирова, д. 42, 61, 65.

Амирханов отметил, что было принято решение о строительстве новой котельной для обеспечения домов горячим водоснабжением.

Руководитель Госжилинспекции Сергей Касьянов доложил, что раньше дома обеспечивались горячей водой из термального источника, функционировавшего более 70-ти лет. По заключению Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора, эксплуатация термального источника была признана небезопасной, в связи с чем, подача горячей воды для жителей микрорайона была приостановлена.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев заверил, что все строительные и пусконаладочные работы по возведению новой котельной будут завершены до конца 2021 года.

Абдулпатах Амирханов поручил Госжилинспекции Дагестана совместно с администрацией города с выездом на место проверить ход работ по возведению котельной в целях исключения риска ввода в эксплуатацию объекта в заявленный жителям срок.

Также был обсужден вопрос решения проблемы с отоплением и горячим водоснабжением 6 многоквартирных домов по адресу: ул. Дагестанская в селе Джалган Дербентского района.