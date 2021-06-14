В Махачкале построят курортный городок для туристов и местных жителей. Дорогостоящий проект финансирует частный инвестор.

Бизнесмен Игорь Исаев готов вложить в строительство «Atlantis Marina» 3 млрд рублей.

Первый заместитель Председателя Правительства Батыр Эмеев встретился с представителем инвестора, чтобы решить вопросы, связанные с обеспечением инфраструктуры.

Один из крупнейших на Северном Кавказе гостинично-курортных комплексов будет состоять из восьми зданий разной этажности.

«Atlantis Marina» строится на берегу Каспийского моря недалеко от Махачкалы.

В комплекс входит якорный объект — медицинский центр для лечения и реабилитации, апарт-отель общей площадью 3 гектара, шесть корпусов с видом на море.

На территории курортного городка строят крытый и открытый бассейны, кафе и рестораны, тренажерный зал, SPA-салон, детские площадки.