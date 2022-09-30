В Махачкале подвели итоги Всероссийского конкурса гражданской поэзии и конкурса переводчиков имени Эфенди Капиева

Сегодня в Махачкале в сквере перед зданием Министерства культуры прошло возложение цветов к памятнику Эфенди Капиеву. Мероприятие ознаменовано тем, что в столице республики подвели итоги Всероссийского конкурса гражданской поэзии «Есть Родина, а значит, счастье есть», а также конкурса переводчиков имени Эфенди Капиева «Резьба по камню».

Дагестан, отличающийся своей многонациональностью, не случайно был отобран организаторами для проведения данных мероприятий.

По словам гостей, конкурсы, носящие имена дагестанского поэта, прозаика, литературоведа, публициста, блистательного переводчика, писавшего на русском, лакском и кумыкском языках, Эфенди Капиева, а также поэта и переводчика, автора более 25 книг, в том числе перевода на балкарский язык поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Салиха Гуртуева, прошли на самом высоком уровне.

Члены жюри конкурса переводчиков: издатель, поэт, культрегер Алла Поспелова (Москва), переводчик, радиожурналист Лариса Маремкулова (Нальчик), Председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей Виталий Молчанов. Победителями признаны: Юрий Татаренко (Новосибирск), Юрий Щербаков(Астрахань), Сергей Ивкин (Екатеринбург).

Жюри конкурса гражданской поэзии имени Салиха Гуртуева: Светлана Василенко (Москва), Максим Лаврентьев (Москва), Андрей Щербак-Жуков (Москва). Победители: Светлана Кузьмина, (Московская область), Елена Крюкова (Нижний Новгород), Леонид Негматов (Саратов).

В этот же день состоялась встреча поэтов, писателей и переводчиков из разных уголков нашей страны с министром культуры Дагестана Заремой Бутаевой, а также награждение победителей в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова.