В Махачкале подвели итоги республиканского конкурса среди учащихся духовных образовательных учреждений

В Махачкале в конференц-зале Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан состоялся финальный этап Республиканского конкурса среди учащихся духовных образовательных учреждений на лучшее знание законодательства в области противодействия терроризму и норм законодательства РФ.

Финальному этапу предшествовал отборочный, который состоялся во всех духовных образовательных учреждениях. Участники подошли ответственно. В упорной конкурентной борьбе выявились 23 студента, которым предстояло продемонстрировать свои знания в заключительном этапе.

На площадке Миннаца республики участников поприветствовал начальник отдела по взаимодействию с религиозными организациями Миннаца РД Магомедали Гапаров. Он отметил высокий уровень организации конкурса и подготовки участников. «Итоговые баллы показывают, что учащиеся тщательным образом подошли к подготовке. Разница между местами составила всего в один балл, а студент, занявший первое место набрал максимальное количество баллов. Отрадно, что конкурс становится традиционным и долгожданным», – подчеркнул Гапаров.

«В финальном задании было 25 вопросов на знание законодательства в области противодействия терроризму и норм законодательства РФ и мировых религий. Готовились они специалистами Дагестанского гуманитарного института в данных областях. И, в целом, то, что ДГИ становится площадкой для реализации проектов, направленных на сохранение межнационального, межконфессионального мира, свидетельствует о его значимости по сохранению духовной, идеологической безопасности общества и воспитанию подрастающего поколения», – отметил Давуд Тумалаев, советник при ректоре ДГИ, член жюри.

По результатам конкурса 1-е место занял Ахмед Аглабов, студент медресе имени Шейха Мухаммада-Арифа г. Махачкала, 2-е место занял студент медресе им. Имама Шамиля села Унцукуль Магомед Эмеев и 3-е место – у воспитанника медресе им. имама Абу-Ханифы села Терекли-Мектеб Ногайского района Мухаммада Кашибаева.

Победителям были вручены ценные призы. Конкурс был проведен Дагестанским гуманитарным институтом при поддержке министерства по национальной политике и делам религий РД.