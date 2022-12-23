В Махачкале подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект 2022»

Сегодня, 23 декабря, в Центре поддержки предпринимательства РД подвели итоги Всероссийского регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект 2022».

Руководитель структурного подразделения Центра поддержки предпринимательства РД Сапиюла Магомедов рассказал, что конкурс был направлен на поиск, выявление и популяризацию лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства. «На конкурс было подано 24 заявки по 4 номинациям. Было отобрано 4 лучших проекта, которые набрали наибольшее количество баллов», — отметил Магомедов.

Также победителей поздравил заместитель руководителя Агентства по предпринимательства и инвестициям РД Гаджи Гаджиев. Победителями конкурса стали Зербалиева Марина с проектом «Производство хлебобулочных и кондитерский изделий без глютена и сахара» в номинации: ЛСП в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. В номинации «ЛСП в сфере дополнительного образования и воспитания детей» победила Зарема Омарова — проект «Детский центр развития и почасового присмотра». В номинации ЛСП в сфере социального туризма стала Маржанат Ибрагимова, проект: База отдыха «Кизлярская лагуна» и в номинация ЛСП НКО в сфере дополнительного образования и воспитания детей. Победитель Магомедсайгид Джамалудинов с проектом «Лицом к лицу: стереотипам нет!».

Источник: Мирмол