В Махачкале почтили память погибших полицейских

В Махачкале отметили День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. В акции принял участие глава республики Сергей Меликов. Руководитель региона возложил цветы к мемориалу Памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В акции приняли участие свыше 150 детей погибших полицейских. Родные погибших сотрудников органов внутренних дел прошли с их портретами от центральной площади Махачкалы до мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

С 1994 года при выполнении служебного долга погибло 762 сотрудника МВД по Республике Дагестан, 16 присвоено звание Героя России, 13 из них – посмертно.