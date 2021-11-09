Общество

В Махачкале почтили память погибших полицейских

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В Махачкале отметили День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. В акции принял участие глава республики Сергей Меликов. Руководитель региона возложил цветы к мемориалу Памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В акции приняли участие свыше 150 детей погибших полицейских. Родные погибших сотрудников органов внутренних дел прошли с их портретами от центральной площади Махачкалы до мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

С 1994 года при выполнении служебного долга погибло 762 сотрудника МВД по Республике Дагестан, 16 присвоено звание Героя России, 13 из них – посмертно.

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