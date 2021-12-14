В Махачкале отремонтируют два музея

В Музее истории Махачкалы и Музее боевой славы в Махачкале проведут ремонт. Такое решение принято в правительстве. Накануне премьер Абдулпатах Амирханов побывал на территории музеев.

«Для нас важно сохранить музеи, там должна быть создана специальная аура, условия, в которых человек с комфортом сможет ознакомиться с историей и культурным наследием, погрузиться в атмосферу того или иного исторического периода», — отметил Амирханов.

Культурные объекты популярны у горожан и туристов. Поэтому принято решение отремонтировать помещения и улучшить материально-техническое оснащение.