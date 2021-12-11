В Махачкале отметили 60-летие союза женщин России

В преддверии нового 2022 года, 10 декабря, Дагестанское региональное отделение «Союз женщин Дагестана» под председательством Интизар Мамутаевой провело торжественное заседание, посвященное 80-летию со дня образования Антифашистского Комитета Советских Женщин.

В мероприятии приняли участие женские Советы из муниципалитетов республики, представители органов власти, Народного Собрания РД, СМИ и т.д.

Мероприятие проходило в белом зале республиканского Дома дружбы с соблюдением всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора. В фойе была организована выставка-ярмарка народных художественных промыслов, которую организовали представители женсоветов городов и районов республики.

В начале встречи был показан ролик об истории создания Комитета Советских женщин, его достижениях и успехах, после которого Интизар Мамутаева обратилась ко всем собравшимся со словами приветствия и поздравлениями. Она отметила, что в сентябре 1941 года Герой Советского Союза, летчица Валентина Гризодубова стала инициатором создания Антифашистского комитета. Она обратилась именно к женской общественности с призывом стать единым фронтом против общего врага. В 1956 году Антифашистский комитет стал Комитетом советских женщин, а в 90-е годы он был преобразован в Союз женщин России.

— Антифашистский комитет советских женщин оставил яркий след в общественной жизни страны, внёс значительный вклад в решение многих социальных вопросов доя улучшения жизни детей, в патриотическое воспитание подрастающего поколения. И сегодня, став правопреемником Комитета советских женщин, Союз женщин России бережно хранит традиции и стоит на защите интересов женщин, семьи, материнства, отцовства и детства. Мы чтим нашу историю, которой в этом году исполнилось 80 лет, — заявила Интизар Мамутаева.

Участники торжественной встречи вспомнили страницы истории своей организации, говорили о ее настоящем и планах на будущее. К ним также обратились депутат НС РД Анатолий Карибов, министр здравоохранения РД Татьяна Беляева, министр культуры РД Зарема Бутаева, министр по делам молодежи РД Камил Саидов, заместитель министра по национальной политике и делам религий РД Арсен Махмудов, председатель Общественной палаты РД Абдулмуъмин Ибрагимов, Уполномоченный по защите прав детей Марина Ежова и др. Самым активным участницам женского движения были вручены награды и ценные подарки от Союза женщин России и Союза женщин Дагестана.