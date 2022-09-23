В Махачкале отметили 55-летие Прикаспийского зонального НИВИ

Заместитель Председателя Правительства РД Нариман Абдулмуталибов принял участие во Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 55-летию Прикаспийского зонального научно-исследовательского ветеринарного института – филиала ФАНЦ РД.

Празднование проходили в Махачкале на базе Исторического парка «Россия – моя история». В работе пленарной сессии конференции приняли Народного Собрания РД, Федерального аграрного научного центра РД и его структурного подразделения — Прикаспийского зонального НИВИ, Комитета по ветеринарии РД, Россельхознадзора, Дагестанского аграрного университета.

В поздравительной речи Нариман Абдулмуталибов передал ученым приветственные слова от имени Главы Дагестана Сергея Меликова и Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, а также отметил знаменательность отмечаемого юбилейного события.

«Дагестан – животноводческий регион, вопросы профилактики заболеваний сельхозживотных постоянно актуальны и в этом деле очень важна роль ветеринарной науки. Отрадно, что Прикаспийский зональный НИВИ завоевал доброе имя, в стенах института трудились и трудятся много талантливых ученых. Копилка патентов, научных разработок института впечатляет. Более того, ученые института находятся в тесном взаимодействии с производством, курируют ветеринарную работу, проводимую во многих животноводческих хозяйствах», — отметил вице-премьер.

После официальной части работа конференции продолжилась в тематических секциях.