В Махачкале отметили 100-летие ветерана Тагира Тагирова

Мэр Махачкалы Салман Дадаев вручил юбиляру памятную медаль и денежную премию. В Махачкале отметили вековой юбилей ветерана Великой Отечественной и Финской войны Тагира Тагирова. Мэр Махачкалы поздравил юбиляра по видеосвязи и опубликовал историю о ветеране на своей странице в Инстаграм.

Тагир Насрулаевич ушел на фронт из Гунибского района. Служил пулеметчиком на границе с Финляндией в составе 275-й стрелковой дивизии 4-го пулеметно-артиллерийского батальона в звании сержанта. Вскоре его представили к Ордену Красного знамени, но его по ошибке вручили другому солдату. Сержант был ранен в обе ноги и даже оказался в списках погибших. Тагир Тагиров был в плену у немцев, после освобождения отправился восстанавливать разрушенный Донбас.

Солдат вернулся домой в 1947 году и работал бухгалтером. Сейчас ветеран живет со своей супругой, с которой они вместе 63 года.

Юбилей ветерана отметили в семейном кругу. Широкое празднование пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.