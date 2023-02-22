В Махачкале открылся Центр психологической помощи участникам СВО и их семьям

В Махачкале на базе Даггосуниверситета официально открыли Центр психологической помощи участникам СВО и их семьям. Здесь профессиональные психологи окажут всю необходимую помощь бесплатно и анонимно.

Инициаторами создания данного Центра выступила региональное отделение «Женского Движения Единой России» (ЖДЕР).

В связи с проведением СВО на Украине возникла необходимость оказания помощи людям, которые сейчас наиболее подвержены развитию посттравматического стрессового расстройства. Это военнослужащие, участники СВО, их семьи и дети. Несколько месяцев назад было поручение нашего Президента Владимира Путина о том, чтобы была активизирована работу психологической службы в целом по стране. Одним из основных направлений является оказание помощи семьям военнослужащих.

— Наша задача сейчас, чтобы родные и близкие героев ни в чём не нуждались, были окружены нашей заботой и вниманием. Это касается и психологической поддержки, — отметила координатор регионального Общественного Совета партийного проекта ЖДЕР, руководитель РОП партии «Единая Россия» Елена Ельникова. — По результатам первого заседания женского движения, которое прошло в региональной Общественной приемной партии, было решено открыть Центр психологической помощи участникам СВО и их семьям.

В данном Центре, как рассказала заместитель декана факультета психологии и развития философии ДГУ Зарема Акбиева, профессиональные психологи окажут всестороннюю помощь и поддержку всем обратившимся женщинам – матерям, женам и сестрам мобилизованных ребят и, конечно, самим участникам. Для этого здесь задействовано более 30 лучших клинических психологов, психотерапевтов. Они будут работать как индивидуально, так и в группах. Чаще всего члены семей мобилизованных и участников СВО обращаются с такими психологическими запросами, как высокий уровень тревожности, стрессовые расстройства, чувство безысходности и апатии. Наиболее тяжелыми являются раненные военнослужащие, которые нуждаются в постравматичекой помощи, реабилитации и адаптации к жизни в новом состоянии.

«Порой женщинам нужно просто высказаться, поделиться, быть услышанными и поддержанными. Мы помогаем им пережить горе, выйти из этой ситуации и обрести новый смысл жизни до и после потери родного человека», — отметила Зарема Султанмурадовна.

Надо отметить активную поддержку ректора ДГУ, депутата Народного Собрания РД М.Рабаданова. Центру предоставлено специальное дорогостоящее оборудование для диагностики и непосредственного лечения психологических заболеваний. Здесь и полиграф, ЭЭГ, реакор и многое другое.

Психологический Центр расположен по проспекту Шамиля, 16А, на 1 этаже здания ДГУ в 402 кабинете.