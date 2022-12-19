Общество

В Махачкале открылся центр приёма новогодних подарков для семей военнослужащих

Оставить комментарий

16 декабря в рамках участия во Всероссийской акции «Мы вместе» состоялось открытие Республиканского центра по приёму новогодних подарков и сбора гуманитарной помощи для семей военнослужащих и мобилизованных в РД.

Пункт работает при поддержке начальника Отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства РД Шамиля Алиева и исторического парка «Россия — моя история».

Уже передано 2 тонны новогодних подарков, которые отправятся к военнослужащим, выполняющим свой долг в рамках специальной военной операции.

Любой желающий может оставить новогодний подарок или тёплые вещи для военнослужащих. Пункт приёма помощи будет работать до 8 января 2023 года.

Также читают:

Депутат Тимур Гусаев привился от коронавируса
Агентством стратегических инициатив проводится отб...
Более 35 тысяч дагестанцев написали тест по истори...
Дагестанские СМИ информируют население о необходим...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.