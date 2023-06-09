В Махачкале открыли мемориальному доску почётному председателю Госсовета Магомедали Магомедову

9 июня Сергей Меликов и заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов приняли участие в церемонии торжественного открытия мемориальной плиты почётному председателю Госсовета Магомедали Магомедову.

Плита установлена на здании Дома Правительства, где Магомедали Магомедович проработал более четверти века.

«Не нужно комментировать, с какой любовью и почтением мы относимся к человеку, которого чествуем. Воплотив в себе свойства настоящего горца, Магомедали Магомедович был настоящим олицетворением всего дагестанского народа», — сказал Меликов.