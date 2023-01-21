В Махачкале открылась выставка к 100-летию Расула Гамзатова

В Махачкале открылась выставка «Родники Дагестана», посвящённая 100-летию Расула Гамзатова. В открытии принял участие председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Выставка декоративно-прикладного искусства реализуется Республиканский проект «Самородки» проходит в зале Союза художников РД.

Своё искусство представили около 60 мастеров народных художественных промыслов из 23 муниципальных образований республики, в том числе украшения из золота и серебра, посуду, кайтагскую вышивку, балхарские керамические изделия, традиционное холодное оружие, картины и многое другое.

Также проходят мастер-классы по изготовлению и росписи керамических изделий, резьбе по дереву и камню, вышивке, кружевоплетению.