В Махачкале открылась передвижная выставка «Поезд Победы»

Передвижной музей «Поезд Победы» — это беспрецедентный проект, реализованный творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат». 13 февраля первая в мире иммерсивная инсталляция, которая содержит более пятидесяти видеопроектов, восемнадцать видеостен, более ста сорока различных мультимедийных поверхностей начала свою работу в Махачкале. В церемонии открытия выставки приняли участие руководители министерств и ведомств, в том числе врио министра по делам молодёжи РД Камил Саидов. Руководитель молодёжного ведомства республики посетил музей и выразил уверенность, что этот проект очень важен для патриотического воспитания молодёжи и детей. Поезд-музей пробудет в столице Дагестана до 16 февраля.

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