В Махачкале откроется выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

Мероприятие пройдёт в зале Союза художников Дагестана.

Это итоговая Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства, реализуемая в рамках Республиканского проекта «Самородки».

Изготовление и роспись керамических изделий, резьба по дереву и камню, разнообразные техники вышивки, кружевоплетения, ковроткачества, изготовление музыкальных инструментов, обуви, орнаментальная насечка по дереву, чеканка меди – всё это и многое другое ценители народного творчества увидят на открытии выставки.

Ожидается, что выставку посетит Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7322