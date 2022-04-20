В Махачкале откроется выставка «НАТО. Хроника жестокости»

27 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» начнет работу мультиформатная экспозиция «НАТО. Хроника жестокости». Дагестан стал 23 регионом проведения выставки.

По словам руководителя Исторического парка Тимура Велиханова, экспозиция станет первой возможностью для знакомства с шокирующими и вместе с тем отрезвляющими фактами из истории военного блока, некогда созданного для прямого противостояния СССР и его союзникам:

«Выставка продлится до июня, мы уверены в большом наплыве посетителей. Традиционно она пройдет в мультимедийном формате и будет содержать в себе архивные фото и видеокадры из собраний ТАСС и МИА «Россия Сегодня». Это исторические документы, официальные данные, а также уникальные цифровые артефакты. Планируем запустить ее на бесплатной основе, а также регулярно проводить тематические мероприятия по этому направлению» — поделился Велиханов.

Одним из самых убедительных разделов экспозиции являются материалы, посвященные нынешней ситуации в Украине, где уже вместо архивных свидетельств открываются кадры присутствия альянса на территории бывшей советской республики,

«В этом году НАТО исполняется 73 года. Сегодня эта организация один из инструментов в попытке сдерживания нашей страны. Специалисты Музея современной истории и Ассоциации исторических парков проанализировали ее историю, цели и стратегию, благодаря чему на свет появилась музейная экспозиция, которая недавно открылась в ГМЦСИР и вызвала живой интерес посетителей. Это и неудивительно, ведь происходящие на наших глазах события побуждают россиян разбираться в значении, роли и истории альянса. В связи с этим нами совместно с музеем было принято решение предложить данную выставку для экспонирования по всей стране. На предложение откликнулись 23 региона и теперь наши граждане от Южно-Сахалинска по Санкт-Петербурга смогут составить свое собственное мнение о целях и характере этого военного блока» — прокомментировал директор исторического парка «Россия — Моя история», член Общественной палаты РФ Иван Владимирович Есин.