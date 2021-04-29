В Махачкале откроется интерактивная выставка «Вспомним»

8 мая в Историческом парке «Россия – Моя история» в Махачкале начнёт работу новая мультимедийная выставка «Вспомним», посвященная Великой Отечественной войне.

Как рассказал директор Исторического парка Тимур Велиханов, экспозиция построена по принципу художественного фильма, где рассказ идёт от первого лица:

«Выставка «Вспомним» — это Великая Отечественная война глазами очевидцев. Здесь все залы связаны единым сюжетом и показывают, как война меняла жизнь людей. В первом зале мы наблюдаем за обычным днем советского гражданина. Перемещаясь дальше по залу, мы постепенно оказываемся в гуще событий: коридоры Кремля, тревожный звонок, новость о начавшейся войне. Рассказ в каждом зале ведётся от первого лица, что придает выставке еще больше драматизма и заставляет сопереживать герою», — поделился Велиханов.

Директор Исторического парка также добавил, что 8 и 9 мая экспозицию можно посетить бесплатно.

Отметим, что авторский проект о войне от первого лица «Вспомним» откроется в мультимедийных парках «Россия – моя история» в Москве и регионах страны ко Дню Победы. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ.