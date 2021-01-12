В Махачкале отключат газ

«Газпром газораспределение Махачкала» сообщает об отключении газа в части Махачкалы. 28 января подача топлива будет приостановлена в Ленинском и Кировском районах. С 10:00 до 14:00 газ отключат у абонентов, проживающих по с/о «Тепличный», ул. Учхозной с 1-й по 8-ю линию, р-н Племобъединение, с/о КОР, п. Семендер, ул. Московской, ул. Кирова, ул. Темирязева, котельная “Тепличный” Кировского района. С 12:00 до 16: — у абонентов в с/о «Спутник», по ул. Лунная Ленинского района. На время ремонта абонентов просят перекрыть краны на приборах, для безопсности.

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