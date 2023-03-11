В Махачкале обсудят с предпринимателями вопросы, связанные с частным дошкольным образованием

14 марта 2023 года в 10:00 в конференц-зале Национальной библиотеки (3 этаж) состоится круглый стол в целях обсуждения вопросов и проблем, с которыми сегодня сталкиваются предприниматели, занятые в сфере частного дошкольного образования.

Мероприятие проводит Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД по инициативе предпринимателей.

Во встрече примут участие представители Агентства по предпринимательству и инвестициям РД, Министерства здравоохранения РД, Министерства образования и науки РД, Управления Федеральной Налоговой Службы по РД, Управления Роспотребнадзора по РД.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Контактный номер телефона: 89882748204