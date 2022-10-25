В Махачкале обсудили реформирование и цифровизацию общественного транспорта

В Правительстве обсудили реформирование и цифровизацию общественного транспорта Махачкалы.

Под руководством заместителя Председателя Правительства РД Ризвана Газимагомедова прошло первое заседание рабочей группы по подготовке и реализации проекта комплексной реформы общественного транспорта Махачкалинской агломерации.

«Прошу подготовить информацию о структуре общественного транспорта города Махачкалы в виде схемы, справку об основных транспортных предприятиях, осуществляющих автобусные сообщения, а также оценку их деятельности.

Необходимо изучить госпрограмму ВЭБ.РФ на предмет обновления инфраструктуры подвижного состава городского электрического общественного транспорта. Посмотреть, что заложено, и что можно заложить по программе «Безопасные качественные дороги».

В этом году мы участвовали в мероприятии по обновлению агломерации, но не прошли отбор. Из 48 участников Махачкала заняла 28 место и не попала в программу, так как субсидии получают первые 21 агломерации. Сделав необходимые выводы, нужно проработать вопрос так, чтобы в следующем году мы могли стать участниками этой программы.», — озвучил вице-премьер дав соответствующее поручение Минтрансу РД и администрации г. Махачкалы

О ходе разработки и утверждении дорожной карты по реализации комплексной реформы общественного транспорта Махачкалинской агломерации рассказал заместитель главы администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» Хаким Ашиков.

По его словам, процесс разделен на три этапа: создание рабочей группы для подготовки и реализации проекта комплексной реформы общественного транспорта, разработка и утверждение концепции (дорожной карты) по реализации комплексной реформы общественного транспорта г. Махачкалы и проведение конкурсных процедур по определению исполнителя научно-исследовательской работы по созданию транспортной модели, оптимизации маршрутной сети и актуализации документов транспортного планирования, включающую технико-экономическое обоснование модернизации инфраструктуры и обновления городского пассажирского электротранспорта со сроком окончания работ в 3 квартале 2023 г.

На сегодняшний день на территории Махачкалы установлено 69 регулярных маршрутов. Общая численность парка подвижного состава насчитывает чуть более 1150 транспортных средств, в том числе 34 троллейбуса. Такое количество общественного транспорта не покрывает потребности населения, поэтому вопрос реформирования транспортной системы продолжает оставаться крайне актуальным и требующим особого внимания.

Ашиков предложил рассмотреть возможность участия в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», который предусматривает софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой троллейбусов, автобусов на газомоторном топливе, строительством, реконструкцией, текущим и капитальным ремонтом инфраструктуры городского электротранспорта.

По укрупненной оценке реализация мероприятий по закупке пассажирского транспорта (троллейбусы и автобусы) и модернизации городского троллейбусного хозяйства составит порядка 2,4 млрд. рублей.