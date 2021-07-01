В Махачкале обсудили подготовку к выборам

В Махачкале прошла пресс-конференция председателя Избиркома Дагестана Магомеда Дибирова, где обсудили подготовку и проведение выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В беседе с журналистами председатель ЦИК Дагестана сообщил, что в этом году в республике пройдут выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва, Народного Собрания РД седьмого созыва, а также около 90 избирательных кампаний в муниципалитетах.

В соответствии с решением ЦИК РФ, голосование пройдёт 17, 18 и 19 сентября. Организацией работы по подготовке и проведению выборов в республике занимается Избирком РД, 54 территориальные и 1927 участковых избирательных комиссий. В состав комиссий войдут порядка 13 тысяч членов с правом решающего голоса.

«На сегодняшний день в Дагестане 31 региональное отделение партий могут выдвинуть списки кандидатов на выборах депутатов Народного Собрания РД. Без сбора подписей в Госдуму вправе выдвинуть кандидатов 14 партий, в парламент — 7», — сообщил председатель Избиркома.

Выдвижение кандидатов проводится с 18 июня по 12 июля. Агитация в СМИ стартует 21 августа и продлится до 17 сентября. В дни голосования будет также организовано голосование на дому для тех граждан, которые по различным причинам не смогут посетить участки. На острове Чечень Кировского района Махачкалы выборы пройдут досрочно.

Отдельно обсудили вопрос о возможности проголосовать на участке по месту проживания, а не регистрации. Было отмечено, что для этого необходимо заранее открепиться от одного участка и закрепиться к другому. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги» или же в любом отделе МФЦ предположительно до 13 сентября. Магомед Дибиров также сообщил, что все помещения избирательных комиссий и 381 участок будут оборудованы видеокамерами с выводом сигнала в интернет.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой будут приняты все необходимые меры — на участках проведут профилактические мероприятия и обеспечат их необходимым количеством средств индивидуальной защиты. Для каждого избирателя будет подготовлен персональный пакет со всеми принадлежностями: медицински маска, перчатки, ручка и бюллетени. Результаты выборов будут официально опубликованы не позднее 9 октября.