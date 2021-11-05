Общество

В Махачкале нуждающиеся получили 1500 продуктовых наборов

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4 ноября в Махачкале прошла акция по раздаче продуктовых наборов малоимущим и нуждающимся семьям. Мероприятие было организовано в честь Дня народного единства.

Всего в рамках акции было роздано 1500 продуктовых наборов. В их состав вошли мука, сахар, гречка, рис, подсолнечное масло и другие продовольственные товары первой необходимости.

«Подобные благотворительные акции мы проводим на регулярной основе. В этот праздничный день мы также посетили нуждающиеся семьи Махачкалы и передали им продуктовые наборы. К акции присоединилось много неравнодушных людей, волонтеров. Всего мероприятие охватило порядка 2000 человек», — отметил сотрудник Минмолодежи РД Рамазан Магомедов.

Добавим, что организаторами мероприятия выступило Министерство по делам молодежи РД при поддержке Благотворительного фонда «Инсан» и Федерации автомобильного спорта.

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