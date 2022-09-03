В Махачкале написали «Диктант Победы»

В музее «Россия — моя история» писали «Диктант Победы».

Акция по сохранению исторической памяти «Диктант Победы» прошла в Махачкале. В ней приняли участие 15 тыс. человек. Диктант проводится 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны.

«Диктант Победы» — международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Мероприятие впервые прошло в 2019 году.

Акцию подготовили министерство по делам молодёжи РД, министерство образования и науки РД, дагестанское региональное отделение партии «Единая Россия».