В Махачкале начато нанесение муралов на фасадах зданий в старой части города в рамках празднования 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова

Об этом сообщил мэр Махачкалы на своей странице в телеграм.

«Монументальная живопись наносится на стену с торцевой стороны гостиницы «Каспий» и расположенного рядом объекта по улице Буйнакского в исторической части Махачкалы.

Подготовлено основание под нанесение мурала, рисунки частично нанесены, работы планируется завершить в ближайшее время.

Авторы составили художественную композицию, впечатлившись стихами великого Расула Гамзатова:

— Мой край огромным не зови,

На карте он птенцом нахохлился…

Но в мире есть страна любви!

Страна любви, где ты находишься?..

Муралы появятся также на ряде городских локаций.

Эскизы рисунков будут выставлены на голосование, вы сможете выбрать, где и какие рисунки будут нанесены», — написал Юсуп Умавов.