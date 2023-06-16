В Махачкале начато нанесение муралов на фасадах зданий в старой части города в рамках празднования 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова

Об этом сообщил мэр Махачкалы на своей странице в телеграм.
«Монументальная живопись наносится на стену с торцевой стороны гостиницы «Каспий» и расположенного рядом объекта по улице Буйнакского в исторической части Махачкалы.
Подготовлено основание под нанесение мурала, рисунки частично нанесены, работы планируется завершить в ближайшее время.
Авторы составили художественную композицию, впечатлившись стихами великого Расула Гамзатова:
— Мой край огромным не зови,
На карте он птенцом нахохлился…
Но в мире есть страна любви!
Страна любви, где ты находишься?..
Муралы появятся также на ряде городских локаций.
Эскизы рисунков будут выставлены на голосование, вы сможете выбрать, где и какие рисунки будут нанесены», — написал Юсуп Умавов.