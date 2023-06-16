Культура

В Махачкале начато нанесение муралов на фасадах зданий в старой части города в рамках празднования 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова

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Об этом сообщил мэр Махачкалы на своей странице в телеграм.

«Монументальная живопись наносится на стену с торцевой стороны гостиницы «Каспий» и расположенного рядом объекта по улице Буйнакского в исторической части Махачкалы.

Подготовлено основание под нанесение мурала, рисунки частично нанесены, работы планируется завершить в ближайшее время.

Авторы составили художественную композицию, впечатлившись стихами великого Расула Гамзатова:

— Мой край огромным не зови,
На карте он птенцом нахохлился…
Но в мире есть страна любви!
Страна любви, где ты находишься?..

Муралы появятся также на ряде городских локаций.

Эскизы рисунков будут выставлены на голосование, вы сможете выбрать, где и какие рисунки будут нанесены», — написал Юсуп Умавов.

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