В Махачкале начался VI Российский интернет-форум «Кавказ»

В историческом музее «Россия – моя история» стартовал VI Российский интернет-форум «Кавказ».

РИФ.Кавказ – один из крупнейших региональных ежегодных интернет-форумов, посвященный вопросам цифровизации экономики и государственного управления. Форум ориентирован на государственных и муниципальных служащих, сотрудников некоммерческих организаций и IT-компаний, работающих в сфере цифровизации экономики и государственного управления.

В торжественном открытии форума принял участие врио Первого заместителя Председателя Правительства РД Батыр Эмеев. Он отметил, что цифровая трансформация не случайно выбрана темой форума.

Эмеев отметил, что развитие всех отраслей социальной сферы уже невозможно представить без прилагательного «цифровой» и высокий инновационный потенциал отраслей — это серьезная предпосылка для социально-экономического развития региона.

По поручению Президента России в регионах сформированы стратегии цифровой трансформации. В Дагестане в стратегию вошли семь отраслей экономики: здравоохранение, промышленность, городское и муниципальное управление, транспортная логистика, социальная сфера, образование и наука, развитие городской среды.