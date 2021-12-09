В Махачкале начал свою работу форум «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития»

В историческом парке «Россия — моя история» города Махачкалы проходит форум «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития». Врио министра информации и печати Республики Дагестан Умаросман Гаджиев выразил мнение, что подобные форумы являются уникальной площадкой для обмена опытом, а также способствуют определению дальнейшей траектории развития региональных средств массовой информации. Кроме того, министр определил ключевой задачей СМИ необходимость подавать информацию в разных форматах.

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