В Махачкале начал работу мобильный пункт вакцинации

С 21 января в Махачкале начал свою работу мобильный пункт вакцинации на базе автомобиля КАМАЗ. Всего пунктов вакцинации в республике развёрнуто около тридцати. Также в наличии более восьми тысяч вакцины «Гам-КОВИД-Бак», ещё двадцать четыре тысячи доз будут доставлены в ближайшее время. Для хранения вакцины в РЦИБ города Махачкалы открыт холодовый центр, также в республике создана полная логистическая цель, позволяющая доставлять препарат при температуре ниже 18 градусов. Для доставки вакцины привлечены рефрижераторы, приобретённые Министерством здравоохранения РД.

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